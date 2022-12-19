В Новочеркасске произошло ДТП. 36-летний водитель ЗАЗ ШАНС, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу машине скорой помощи и столкнулся с ней. Сама «неотложка» ехала на красный, однако для предупреждения водителей включила звуковую сирену и мигалки.