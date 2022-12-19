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Маленькая девочка пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области

Сегодня, 07:13
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Ребенок пострадал в ДТП с участием легковушки и "скорой" в Ростовской области 18 декабря
Водитель легковушки не отреагировал на сирену скорой помощи, спровоцировав ДТП, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

В Новочеркасске произошло ДТП. 36-летний водитель ЗАЗ ШАНС, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу машине скорой помощи и столкнулся с ней. Сама «неотложка» ехала на красный, однако для предупреждения водителей включила звуковую сирену и мигалки.

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В результате дорожного происшествия травмы получили 7-летняя и 18-летняя пассажирки легковушки. ГИБДД продолжает расследовать все обстоятельства ДТП.

Ранее в Волгодонском районе Ростовской области старый УАЗ скорой помощи влетел в тепловоз. К счастью, никто не пострадал.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Происшествие#Дорога#Дети
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