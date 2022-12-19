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На дне реки Дон в Ростове-на-Дону ученые обнаружили следы «эпохи пароходов»

Сегодня, 10:48
Фото: CC0 / wikimedia.org/ http://chronograph.livejournal.com/288551.html

На дне реки Дон у Азова обнаружили копи угольного шлака

В Ростове-на-Дону при бурении донных осадков Таганрогского залива и реки Дон нашли следы «эпохи пароходов», сообщает в Telegram-канале ЮНЦ РАН.

Это работа проводится с 2016 года и теперь на глубине одного-двух метров обнаружили фрагменты угольного шлака. Еще его с конца 19 века называют жужелкой из-за характерного звука при перекатывании по обмелевшему берегу.

Протяженность пласта составляет несколько десятков километров. Размеры обломков достигают пяти сантиметров. 

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Напомним, что в «эпоху пароходов» эти пласты выбрасывали за борт. Из-за этого и происходило их накопление. Этот период длился с конца 19 по середину 20 века.

По реке ходило множество пароходов, работавших на угле.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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