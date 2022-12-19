Это работа проводится с 2016 года и теперь на глубине одного-двух метров обнаружили фрагменты угольного шлака. Еще его с конца 19 века называют жужелкой из-за характерного звука при перекатывании по обмелевшему берегу.
Протяженность пласта составляет несколько десятков километров. Размеры обломков достигают пяти сантиметров.
Напомним, что в «эпоху пароходов» эти пласты выбрасывали за борт. Из-за этого и происходило их накопление. Этот период длился с конца 19 по середину 20 века.
По реке ходило множество пароходов, работавших на угле.
Ранее ростовские ученые заявили, что соленость Азовского моря достигла максимума.