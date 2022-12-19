На международном фестивале в Китае покажут две российские киноленты

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль, стартовавший после большого перерыва из-за антиковидных ограничений, вызвал большой ажиотаж в Китае. В основную программу конкурса вошли 11 художественных кинолент, 8 документальных фильмов и 10 короткометражек из многих стран мира.