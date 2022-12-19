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На международном фестивале в Китае покажут две российские киноленты

Сегодня, 13:46
Фото: 360tv.ru
Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова и киноленту «Узлы» Олега Хамокова покажут на внеконкурсной программе международного кинофестиваля в Китае. Мероприятие продлится с 18 по 25 декабря.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль, стартовавший после большого перерыва из-за антиковидных ограничений, вызвал большой ажиотаж в Китае. В основную программу конкурса вошли 11 художественных кинолент, 8 документальных фильмов и 10 короткометражек из многих стран мира.

Во внеконкурсной программе кинофестиваля будут представлены работы и российских режиссеров: фильм «Аритмия», ставший лауреатом престижных российских премий, и кинолента  «Узлы», снятая на кабардинском языке.

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