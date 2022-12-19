В своем прогнозе для портала «КП — Ростов-на-Дону» синоптик рассказала, что к концу года ростовчан ожидает переменчивая погода с дождями, заморозками и снегопадами.
Из-за колебаний температуры от -8 до +5 дожди будут сменяться мокрым снегом до конца месяца, однако уже в последнюю неделю года погода должна стабилизироваться и смениться небольшими заморозками с редкими снегопадами.
Синоптики ожидают, что в новогоднюю ночь и 1 января дончан и жителей Ростова-на-Дону в частности ожидают морозы от -5 до -2 градусов с небольшим снегопадом.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни уходящего года.