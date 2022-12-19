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На Новый год жителям Ростова синоптики прогнозируют мороз и снегопады

Сегодня, 17:04
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая/переулок Соборный. 2022 год
Морозы до -5 градусов и снегопады прогнозируют в Ростове в конце декабря и на Новый год, об этом объявила глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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Погода

В своем прогнозе для портала «КП — Ростов-на-Дону» синоптик рассказала, что к концу года ростовчан ожидает переменчивая погода с дождями, заморозками и снегопадами. 

Из-за колебаний температуры от -8 до +5 дожди будут сменяться мокрым снегом до конца месяца, однако уже в последнюю неделю года погода должна стабилизироваться и смениться небольшими заморозками с редкими снегопадами. 

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Синоптики ожидают, что в новогоднюю ночь и 1 января дончан и жителей Ростова-на-Дону в частности ожидают морозы от -5 до -2 градусов с небольшим снегопадом. 

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни уходящего года. 

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