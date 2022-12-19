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На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно

Сегодня, 06:50
Фото: ГК «Альянс»
ГК «Альянс» сообщила о досрочном вводе в эксплуатацию II этапа ЖК «Измаильский экоквартал». Застройщик получил разрешение на три месяца раньше — в декабре 2022 года вместо марта 2023. Этот фактор поможет компании ускорить процесс передачи ключей собственникам.

— Уже во второй раз набранный темп строительства позволил ввести объект в эксплуатацию досрочно с сохранением всех заявленных качественных характеристик, — говорит руководитель офиса продаж Татьяна Богуш. — Это дает возможность дольщикам раньше получить ключи и быстрее приступить к ремонту, чтобы заселиться в новую квартиру.

II этап ЖК «Измаильский экоквартал» представляет собой три корпуса высотой от 9 до 12 этажей и общим количеством 150 квартир, большая часть которых спроектирована под семейный формат проживания. 

На каждом этаже — от 3 до 5 квартир. Высокие (3 метра) потолки и панорамное остекление наполняют пространство воздухом и светом, а профессиональная шумоизоляция пола гарантирует спокойствие и тишину. В каждой квартире установлен двухконтурный газовый котел для создания комфортного микроклимата. 

Родители могут не беспокоиться за детей и спокойно отпускать их играть, ведь территория комплекса разработана с учетом концепции «двор без машин». Для автомобилей предназначено другое место — вместительный подземный паркинг с выходами к лифту. Гости комплекса будут парковать автомобили в специально предусмотренных местах, расположенных  по периметру каждого дома в квартале. 

«Измаильский экоквартал» стал первым среди всех жилых комплексов Ростовской области в рейтинге портала Единый ресурс застройщиков РФ. Он возглавил топ из 466 комплексов нашего региона.

В настоящее время идет формирование графика передачи квартир дольщикам. Собственники 150 квартир получат ключи уже в январе, что на 9 месяцев опережает обозначенные в договоре сроки. Как сообщают в ГК «Альянс», во II этапе в продаже осталось менее 10 квартир. 

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Фото: ГК «Альянс»
#Анна Петрова
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