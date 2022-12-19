На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно

Родители могут не беспокоиться за детей и спокойно отпускать их играть, ведь территория комплекса разработана с учетом концепции «двор без машин». Для автомобилей предназначено другое место — вместительный подземный паркинг с выходами к лифту. Гости комплекса будут парковать автомобили в специально предусмотренных местах, расположенных по периметру каждого дома в квартале.