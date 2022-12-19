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Накануне смерти у участкового из Ростовской области произошел конфликт в кафе

Сегодня, 09:59
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Участковый в Ростовской области до своей гибели ругался в кафе с неизвестным мужчиной
В Ростовской области продолжают устанавливать обстоятельства убийства бывшего участкового, сообщают СМИ.

17 декабря в Тацинском районе Ростовской области обнаружили труп 29-летнего бывшего участкового полицейского. Мужчина был убит из нарезного оружия. Его тело два дня пролежало у обочины дороги.

По сообщениям Dondау, в день убийства бывший полицейский ругался с неизвестным мужчиной в одном из заведений общепита в станице Тацинской. Кем был визави участкового, еще устанавливается.

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Известно лишь, что убитый ушел со службы в органах всего за несколько дней до трагедии.

Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу проходит знакомый экс-полицейского, с которым у него был конфликт.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Происшествие#Преступность
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