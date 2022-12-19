17 декабря в Тацинском районе Ростовской области обнаружили труп 29-летнего бывшего участкового полицейского. Мужчина был убит из нарезного оружия. Его тело два дня пролежало у обочины дороги.
По сообщениям Dondау, в день убийства бывший полицейский ругался с неизвестным мужчиной в одном из заведений общепита в станице Тацинской. Кем был визави участкового, еще устанавливается.
Известно лишь, что убитый ушел со службы в органах всего за несколько дней до трагедии.
Ранее сообщалось, что подозреваемым по делу проходит знакомый экс-полицейского, с которым у него был конфликт.