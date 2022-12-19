Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года – «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».
Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.
Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря – отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Результаты премии «Самый ОК»*:
«Фильм года»:
«Сердце пармы» 43%«Многоэтажка» 20%«Молодой человек» 15%«Аманат» 10%«Ника» 9%
«Хит года»:
ANNA ASTI «По барам» 25%ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%Artik & Asti «Гармония» 19%Kamazz «Как ты там» 17%Ольга Серябкина «Бывшие» 15%
«Сериал года»:
«Оффлайн» 6%«Жиза» 14%«Триггер 2» 27%«Нулевой пациент» 17%«Тетя Марта» 33%
«Шоу года»:
«Голос. Дети» 24%«Импровизация» 23%«Песни от всей души» 22%«Ты супер!» 18%«Битва поколений» 9%
«Блог года»:
«Оскар и Плюша» 43%«Просто с Марией» 18%«Неугомонная» 15%«Популярная наука» 13%«Варламов» 8%
Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.
Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».
*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений