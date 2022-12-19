Персонал Ростовской АЭС изучил инструменты улучшенного мониторинга по безопасности

- Цель такого мониторинга - выявление на ранней стадии признаков того, что «что-то может пойти не так». Есть разработанные инструменты, как вести это наблюдение, есть показатели, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выявить проблемные моменты как можно раньше и заблаговременно принять решение. Этому мы обучали персонал станции. Обучающая миссия прошла очень эффективно - как это всегда бывает на Ростовской АЭС. Здесь и руководители, и персонал всегда заряжены на результат и совершенствование», - рассказал эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы оказания поддержки Андрей Проходцев.