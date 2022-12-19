Персонал Ростовской АЭС изучил инструменты улучшенного мониторинга по безопасности

Углубленный мониторинг - важнейший аспект в наблюдении за производственной деятельностью предприятия, особенно в направлениях, влияющих на выработку электроэнергии, надежность и безопасность. В настоящее время он ведется на АЭС практически непрерывно.
- Цель такого мониторинга - выявление на ранней стадии признаков того, что «что-то может пойти не так». Есть разработанные инструменты, как вести это наблюдение, есть показатели, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выявить проблемные моменты как можно раньше и заблаговременно принять решение. Этому мы обучали персонал станции. Обучающая миссия прошла очень эффективно - как это всегда бывает на Ростовской АЭС. Здесь и руководители, и персонал всегда заряжены на результат и совершенствование», - рассказал эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы оказания поддержки Андрей Проходцев.
По словам другого эксперта МЦ ВАО АЭС, руководителя программы «Анализ производственной деятельности» Андрея Подопригора, улучшенный мониторинг - это процесс взаимодействия и поддержки между ВАО АЭС и атомными станциями, направленный на развитие внутренних потребностей сотрудников к дальнейшему совершенствованию. Инициатива Курса на совершенство является базовым направлением развития, задача которого заключается в том, чтобы исключить или минимизировать события, влияющие на безопасную эксплуатацию атомных станций.
Одна из участниц обучения, эксперт отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Елена Бурланкова поделилась тем, какой насыщенной и познавательной была работа с экспертами ВАО АЭС:
- В рамках улучшенного мониторинга меняется сама методология взаимодействия с ВАО АЭС, поскольку применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Мы не просто обсудили их с экспертами, но и попытались детально рассмотреть возникающие у нас вопросы. Курс на совершенство - это не легко, но это важно, потому что приоритет на атомных станциях один - безопасность.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поблагодарил экспертов ВАО АЭС за опыт переданный персоналу станции, заверив, что следующим шагом будет разработка проекта пилотного апробирования процессов Курса на совершенство на Ростовской АЭС в 2023 году.