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Похолодание придет в Ростов-на-Дону на этой неделе с 20 декабря

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается резкое похолодание, могут начаться снег с дождем, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник днем будет около нуля градусов, но ночью похолодает до минус шести. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. 

В среду днем, 21 декабря, потеплеет до 1 градуса, в четверг - до двух. В этот день начнутся снег с дождем. 

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К выходным может потеплеть до плюс шести градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье, но пройдут дожди. 

К концу недели порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. Поэтому лучше обходить деревья стороной.

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. 

 

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