В понедельник и вторник днем будет около нуля градусов, но ночью похолодает до минус шести. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В среду днем, 21 декабря, потеплеет до 1 градуса, в четверг - до двух. В этот день начнутся снег с дождем.
К выходным может потеплеть до плюс шести градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье, но пройдут дожди.
К концу недели порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. Поэтому лучше обходить деревья стороной.
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