По словам собеседника, Украина давно заявляла о том, что Ростовская область и Краснодарский край являются ее составными частями.
«Подобные высказывания укладываются в канву планов Украины. А именно - попытка Запада с помощью сателлитов или той же Украины перенести боевые действия на территорию России. Если бы мы не начали СВО, то они, зачистив Донбасс, перекинулись бы с боевыми действиями, как минимум, на территорию Ростовской области», - отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник добавляет, что враги сегодня делают все возможное для того, чтобы расколоть Россию на несколько республик или несколько стран. В качестве примера, спикер вспоминает 90-е годы, когда всерьез пошли разговоры о «Донской республике».
«Все это звенья одной цепи. Но сейчас их необходимо пресекать. Я думаю, что в ближайшие десять лет, угроза террористической активности будет сохраняться», — делится мнением собеседник.
Минимизировать риски от подрывной деятельности украинских спецслужб, по словам политолога, поможет помощь населения. Проявление антитеррористической внимательности — это обычная практика, при которой люди обращают внимание на подозрительных граждан, непонятные автомобили или «забытые» большие баулы.
Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, как Украина готовится к диверсиям в городах Ростовской области.