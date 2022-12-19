«Подобные высказывания укладываются в канву планов Украины. А именно - попытка Запада с помощью сателлитов или той же Украины перенести боевые действия на территорию России. Если бы мы не начали СВО, то они, зачистив Донбасс, перекинулись бы с боевыми действиями, как минимум, на территорию Ростовской области», - отмечает Евгений Михайлов.