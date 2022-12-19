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Политолог Михайлов оценил угрозы для Ростовской области от Украины

Сегодня, 14:03
Фото: mil.ru
Политолог оценил угрозы для Ростовской области от Украины
Украина наверняка усилит диверсионную деятельность в Ростовской области. Пока с этим успешно справляются наши спецслужбы. Но и граждане должны проявлять бдительность, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

По словам собеседника, Украина давно заявляла о том, что Ростовская область и Краснодарский край являются ее составными частями.

«Подобные высказывания укладываются в канву планов Украины. А именно - попытка Запада с помощью сателлитов или той же Украины перенести боевые действия на территорию России. Если бы мы не начали СВО, то они, зачистив Донбасс, перекинулись бы с боевыми действиями, как минимум, на территорию Ростовской области», - отмечает Евгений Михайлов.

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Собеседник добавляет, что враги сегодня делают все возможное для того, чтобы расколоть Россию на несколько республик или несколько стран. В качестве примера, спикер вспоминает 90-е годы, когда всерьез пошли разговоры о «Донской республике».

«Все это звенья одной цепи. Но сейчас их необходимо пресекать. Я думаю, что в ближайшие десять лет, угроза террористической активности будет сохраняться», — делится мнением собеседник.

Минимизировать риски от подрывной деятельности украинских спецслужб, по словам политолога, поможет помощь населения. Проявление антитеррористической внимательности — это обычная практика, при которой люди обращают внимание на подозрительных граждан, непонятные автомобили или «забытые» большие баулы.

Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана,  RostovGazeta сообщала, как Украина готовится к диверсиям в городах Ростовской области. 

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