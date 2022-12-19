«Поступательная модернизация и минимизация издержек»: основа стратегии БСК

По словам директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли России Михаила Юрина, БСК является одним из флагманов экономики республики и государства в целом. Компания добилась высоких производственных показателей, которые подтверждают высокий уровень ее менеджмента и сотрудников. Сегодня продолжается адаптация Башкирской содовой компании к нынешним реалиям, выстраиваются логистические цепочки и производственные процессы. Во время санкций необходимо быстро выходить из сложных ситуаций, и БСК это удается.