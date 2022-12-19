«Поступательная модернизация и минимизация издержек»: основа стратегии БСК

Делегаты форума по традиции обсуждают перспективы развития экономики, инноваций и инвестиций. Кроме того, мероприятие стало площадкой для диалога государства с бизнесом. Об этом сообщает newizv.ru
На форуме выступил президент Российского союза химиков Виктор Иванов. Он считает Башкирскую содовую компанию одним из лидеров химической промышленности Российской Федерации. Компания в период санкционного давления увеличила темпы развития производства.
По словам директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли России Михаила Юрина, БСК является одним из флагманов экономики республики и государства в целом. Компания добилась высоких производственных показателей, которые подтверждают высокий уровень ее менеджмента и сотрудников. Сегодня продолжается адаптация Башкирской содовой компании к нынешним реалиям, выстраиваются логистические цепочки и производственные процессы. Во время санкций необходимо быстро выходить из сложных ситуаций, и БСК это удается.
Эдуард Давыдов указал в своем докладе на то, что в прошлом году Башкирская содовая компания начала разрабатывать стратегию развития предприятия до 2031 года, которую успешно защитили в Кабинете министров Российской Федерации.
Основой стратегии стали обновление производства, минимизация издержек и приближение к производству замкнутого цикла, когда сырье одного предприятия становится продуктом производства для другого. Новые производства дополняют уже имеющиеся, позволяют производить продукцию высоких переделов, пользующуюся спросом, снижать логистические и административные издержки, проводить трансфер технологий и ведущих практик. Благодаря данному подходу БСК удостаивается самых высоких оценок на всех уровнях власти. Решения компании имеют огромный потенциал для последующего масштабирования. Стратегия Башкирской содовой компании позволяет ей с уверенностью смотреть вперед, минимизируя потери от санкций.
В настоящее время БСК функционирует в кооперационной связи с предприятиями, которые находятся в том числе в периметре группы компаний «Русский водород». Практики этих производств являются ярчайшим примером той промышленной политики, которая с успехом реализуется, давая большой синергетический эффект.
Управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг», одного из партнеров БСК, Сергей Аристов заявил, что стратегия развития БСК продемонстрировала свою устойчивость. Следовательно, банковские структуры будут готовы рассматривать для финансирования проекты для долгосрочного развития.
На примере Башкирской содовой компании обозначили и главные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприятия химической промышленности.
Давыдов назвал главной задачей БСК перестройку всех логистических маршрутов по экспорту товара. Для компании до недавнего времени основным был рынок Европы. Сегодня ей приходится почти полностью перестраиваться в части реализации продукции. Это является первоочередной и важнейшей задачей.
Участники гранд-сессии выразили мнения о том, на чем еще нужно сосредоточить усилия для достижения поставленной главой государства цели технологического суверенитета, ускорения научно-технического прогресса в химической отрасли и выхода на новые рубежи развития.