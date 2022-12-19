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Появилось видео смертельного пожара в двух домах в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:47
Фото: МЧС
Появилось видео смертельного пожара в двух домах в Ростове-на-Дону
В Интернете разместили видео, на котором показано возгорание двух частных домов на улице Рылеева, сообщили в УМЧС по региону.

Изначально в понедельник, 19 декабря, появилась информация о пожаре в частном доме. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров. 

Через 15 минут обнаружили тело погибшего человека. В это время была угроза распространения огня. 

Видео: МЧС
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Пожарным пришлось объявить второй ранг пожара. Огонь успел распространиться на еще один дом.

Всего к ликвидации огня привлекли 38 человек, они используют 11 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в 13.35. 

Ранее пожар случился в вагоне поезда «Ростов — Москва» 18 декабря. 

 

 

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