Изначально в понедельник, 19 декабря, появилась информация о пожаре в частном доме. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Через 15 минут обнаружили тело погибшего человека. В это время была угроза распространения огня.
Пожарным пришлось объявить второй ранг пожара. Огонь успел распространиться на еще один дом.
Всего к ликвидации огня привлекли 38 человек, они используют 11 единиц техники. Полностью ликвидировали возгорание в 13.35.
Ранее пожар случился в вагоне поезда «Ростов — Москва» 18 декабря.