Проект “Чистая страна” “Единой России” помог утилизировать бак с битумом в Ростове

По сообщению жителей Ленинского района, бак лежал на одном месте много лет. Со временем он разгерметизировался, что беспокоило многие семьи. Как отметила жительница Ленинского района Елена Гусева, “бочка” была очень опасной, особенно летом, по простой причине: смола начинала плавиться и испаряться. “Наши дети тут идут к школе, проходят к остановке общественного транспорта. Для меня, как мамы, это была большая проблема, потому что страшно было отправлять ребенка на улицу. Поэтому мы обратились за помощью и очень рады, что ее убирают!” – сказала Гусева.