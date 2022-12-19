Проект “Чистая страна” “Единой России” помог утилизировать бак с битумом в Ростове

Партийный проект “Единой России” “Чистая страна” организовал вывоз и утилизацию резервуара, объем которого составлял несколько десятков кубометров. Бак находился рядом с бывшим асфальтовым заводом.
По сообщению жителей Ленинского района, бак лежал на одном месте много лет. Со временем он разгерметизировался, что беспокоило многие семьи. Как отметила жительница Ленинского района Елена Гусева, “бочка” была очень опасной, особенно летом, по простой причине: смола начинала плавиться и испаряться. “Наши дети тут идут к школе, проходят к остановке общественного транспорта. Для меня, как мамы, это была большая проблема, потому что страшно было отправлять ребенка на улицу. Поэтому мы обратились за помощью и очень рады, что ее убирают!” – сказала Гусева.
Участники партийного проекта “Чистая страна” узнали о ситуации от администрации Ленинского района и общественных деятелей. Координатор направления “Экология” партийного проекта “Единой России” “Чистая страна” в Ростовской области Раджив Мирзалиев осмотрел резервуар и решил организовать вывоз. Мирзалиев подчеркнул, что к работе привлекли строительную компанию, которая занимается утилизацией опасного содержимого в соответствии с нормативами.
Константин Тихонов, и. о. главы администрации Ленинского района, в свою очередь, отметил, что данная акция – хороший пример сотрудничества органов власти и общественных организаций.
По заявлению заместителя директора по науке ассоциации “Живая природа степи” профессора Виктора Миноранского, такого рода объекты для хранения отходов крупного производства могут нанести серьезный вред окружающей среде. Он высоко оценил партпроект “Чистая страна”.
“Делается благое дело. Наше здоровье напрямую зависит от состояния окружающей среды. Экология претерпевает многое от человека. Поэтому и заботиться о ней мы тоже обязаны”, – сказал он. Ученый также добавил: есть специальные госпрограммы, но результат от них должен дополняться инициативами со стороны общества. В этом смысле Ростовской области есть что показать, поскольку в регионе очень активные жители и молодежь, заинтересованные в чистоте воды, воздуха и природы.
Стоит добавить, что защита экологии и окружающей среды входит в перечень направлений народной программы "Единой России". Среди задач, которые ставит программа: решение проблемы вредных выбросов в атмосферу, сохранение чистоты воды, борьба с несанкционированным складированием мусора.