ПСБ открыл бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay

– Сервис будет интересен малому и среднему бизнесу, развивающему онлайн-продажи и чьи клиенты ориентированы на совершение покупок в первую очередь со своего смартфона. Новый инструмент не только расширяет для покупателей выбор способов расчета за товар или услугу, но и упрощает сам процесс оплаты, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при проведении платежа через Mir Pay не требуется вручную вводить реквизиты карты при каждой покупке, что также повышает надежность при совершении оплаты на крупные суммы, - прокомментировал директор департамента эквайринга, вице-президент ПСБ Никита Хомутов.