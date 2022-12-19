ПСБ открыл бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay

Идя навстречу пожеланиям представителей бизнеса в развитии дистанционного способа взаимодействия с покупателями, что выражается в ежемесячном стабильном росте онлайн-платежей в эквайринговой системе банка, ПСБ продолжает совершенствовать функционал интернет-эквайринга.
– Сервис будет интересен малому и среднему бизнесу, развивающему онлайн-продажи и чьи клиенты ориентированы на совершение покупок в первую очередь со своего смартфона. Новый инструмент не только расширяет для покупателей выбор способов расчета за товар или услугу, но и упрощает сам процесс оплаты, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при проведении платежа через Mir Pay не требуется вручную вводить реквизиты карты при каждой покупке, что также повышает надежность при совершении оплаты на крупные суммы, - прокомментировал директор департамента эквайринга, вице-президент ПСБ Никита Хомутов.
Новая услуга автоматически и бесплатно доступна всем клиентам ПСБ, подключившим интернет-эквайринг банка, а также использующим платежную форму ПСБ. Теперь клиент онлайн-магазина, подключенного к эквайрингу ПСБ, может так же совершать покупки с Android-смартфона и расплачиваться за них картой «Мир», выбрав на странице оплаты среди представленных способов платежный сервис Mir Pay. Система сама переадресует его в приложение Mir Pay, где нужно будет выбрать загруженную в сервис карту для списания суммы покупки и подтвердить операцию. Поддержка возможности приема платежей обеспечивается в приложении Mir Pay, начиная с версии 1.16.2.341.
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