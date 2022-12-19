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Ростовчане рассказали, сколько потратят на празднование Нового года

Сегодня, 09:00
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане рассказали, сколько потратят на празднование Нового года
Жители Ростова-на-Дону собираются потратить 16,7 тысячи рублей на одного человека, чтобы отпраздновать Новый год, сообщает Superjob.

По этому показателю город оказался на 10 месте в стране. В прошлом году в среднем тратили на человека 17,1 тысячи рублей, в 2020 - 15,5 тысячи.

В эти расходы не входят подарки, но включен период новогодних каникул. Больше всего планируют тратить в Москве - 22,1 тысячи.

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На втором и третьих местах находятся Санкт-Петербург и Красноярск. На последней строчке оказался Волгоград с показателем 13,5 тысячи рублей. 

Всего в проведенном опросе на эту тему поучаствовали 16 тысяч человек. 

Ранее в Ростовской области значительно подорожал салат оливье. 

 

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