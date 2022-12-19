По этому показателю город оказался на 10 месте в стране. В прошлом году в среднем тратили на человека 17,1 тысячи рублей, в 2020 - 15,5 тысячи.
В эти расходы не входят подарки, но включен период новогодних каникул. Больше всего планируют тратить в Москве - 22,1 тысячи.
На втором и третьих местах находятся Санкт-Петербург и Красноярск. На последней строчке оказался Волгоград с показателем 13,5 тысячи рублей.
Всего в проведенном опросе на эту тему поучаствовали 16 тысяч человек.
Ранее в Ростовской области значительно подорожал салат оливье.