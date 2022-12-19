Подписчик Telegram-канала «Ростов Вкурсе» призвал жителей города к осторожности из-за участившихся случаев отравления собак. По словам местного жителя, совсем недавно в Ленинском районе стали подкидывать «приманки» с отравой и битым стеклом, из-за которого погибают как бездомные, так и домашние собаки.
«Мою собаку и собак по улице потравили. С учетом того, что собаки были на цепи, не выбегали на улицу, не агрессивны и не нарушали режим тишины своим лаем», — рассказал ростовчанин, добавив, что чаще всего отрава выглядит как хлеб или мясо со стеклом или препаратом для лечения туберкулеза.
Горожанин сообщил, что симптомами отравления являются тяжелое дыхание, отказ от еды и слюна с кровью. Его собственный питомец погиб всего за три часа с момента отравления, а потому ростовчанам следует быть осторожными и предпринять дополнительные меры по защите своих любимцев, а также внимательно отслеживать их состояние.
«Мы живём в садах на Вавилова, у нас тоже отравили собаку, такие же симптомы, не спасли», — поделились в комментариях ростовчане, сочувствуя утрате автора поста.
«У нас в прошлом году на Каскадной в садах молодого овчарёнка[прим. редакции - щенок овчарки] так же отравили, прямо в вольер через забор закинули», — рассказала другая женщина.
Ранее в Ростове жители пожаловались на выгул опасных пород собак без поводков.