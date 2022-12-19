«Мою собаку и собак по улице потравили. С учетом того, что собаки были на цепи, не выбегали на улицу, не агрессивны и не нарушали режим тишины своим лаем», — рассказал ростовчанин, добавив, что чаще всего отрава выглядит как хлеб или мясо со стеклом или препаратом для лечения туберкулеза.