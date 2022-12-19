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Ростовчане заявили о водителе маршрутки, который не закрывает двери при поездке

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель маршрутки № 163 не закрывает двери во время поездки, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что водитель постоянно курит и возмущается, если ему сделать замечание. По их словам, он просит пассажиров оплатить проезд переводом на карту и показывает недовольство, если они хотят воспользоваться терминалом.

«В салоне стоит запах сигарет, не закрывает задние двери и постоянно пассажиры вынуждены ему об этом напоминать», — говорится в публикации.

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Пользователи в комментариях предложили пожаловаться в предназначенных для этого сервисах. Другие заявили, что можно ездить на такси.

«Давно пора на этот маршрут нормальную транспортную компанию поставить», — заявили горожане.

Ранее водитель маршрутки в Ростове-на-Дону на ходу практически вылез в окно ради курения.

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