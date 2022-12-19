Они рассказали, что водитель постоянно курит и возмущается, если ему сделать замечание. По их словам, он просит пассажиров оплатить проезд переводом на карту и показывает недовольство, если они хотят воспользоваться терминалом.
«В салоне стоит запах сигарет, не закрывает задние двери и постоянно пассажиры вынуждены ему об этом напоминать», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях предложили пожаловаться в предназначенных для этого сервисах. Другие заявили, что можно ездить на такси.
«Давно пора на этот маршрут нормальную транспортную компанию поставить», — заявили горожане.
Ранее водитель маршрутки в Ростове-на-Дону на ходу практически вылез в окно ради курения.