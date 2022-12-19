Житель Ростова решил провести социальный эксперимент с участием своего сына. Горожанин захотел узнать, продадут ли несовершеннолетнему петарды. По закону, купить пиротехнику можно только по достижении 16 лет.
Местом, выбранном для проверки, стал магазин фейерверков на улице Дзержинского. Ростовчанин уверяет, что там его ребенку предложили около десяти вариантов разных петард, которые, как заверил продавец, «бахают очень сильно». После чего, без проверки возраста ребенка, ему продали два вида опасной пиротехники.
Ростовчанин вызвал на место предполагаемого преступления полицию, которую якобы прождал пять часов. Дождался ли он их в итоге, неизвестно. Однако продавец заверил горожанина, что никак не пострадает, а саму точку никто не будет закрывать.