Местом, выбранном для проверки, стал магазин фейерверков на улице Дзержинского. Ростовчанин уверяет, что там его ребенку предложили около десяти вариантов разных петард, которые, как заверил продавец, «бахают очень сильно». После чего, без проверки возраста ребенка, ему продали два вида опасной пиротехники.