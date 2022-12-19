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Ростовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропорт

Сегодня, 09:58
Фото: 25.мвд.рф
Ростовчанину дали 18 лет за убийство знакомого ради 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор Гаджимураду Халимбекову, который убил своего знакомого из-за денег, сообщили в региональной прокуратуре.

В марте 2021 года фигурант вез своего знакомого в аэропорт Платов и знал, что у него с собой была крупная сумма. Халимбеков спровоцировал ссору и остановил машину.

Они вышли из салона, после чего обвиняемый избил знакомого, в том числе рукояткой пистолета по голове. От полученных ранений пострадавший скончался. 

Стали известны подробности исчезновения и убийства участкового в Ростовской области
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Тогда нападавший забрал имущество и деньги на сумму два миллиона рублей. Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело.

Теперь суд приговорил обвиняемого к 18 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу. 

До этого стали известны подробности исчезновения и убийства участкового в Ростовской области. 

 

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