В марте 2021 года фигурант вез своего знакомого в аэропорт Платов и знал, что у него с собой была крупная сумма. Халимбеков спровоцировал ссору и остановил машину.
Они вышли из салона, после чего обвиняемый избил знакомого, в том числе рукояткой пистолета по голове. От полученных ранений пострадавший скончался.
Тогда нападавший забрал имущество и деньги на сумму два миллиона рублей. Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 18 годам заключения, этот срок он проведет в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
До этого стали известны подробности исчезновения и убийства участкового в Ростовской области.