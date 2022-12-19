Парламентарий рассказал, что нельзя переоценивать эффективность подобных ударов.
«Мы все надеемся, что украинская власть экономически и политически задохнется этой зимой. Но не стоит рассчитывать, что на это хватит ракетных ударов», — приводятся его слова на сайте.
Вместе с этим Бородай отметил, что ракетные удары являются полезными и они сильно помогают. Однако он попросил их не рассматривать, как единственное средство достижения поставленных целей.
До этого Александр Бородай говорил, кому противостоит РФ. Расширенный материал об этом читайте по ссылке.