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Ростовский депутат Бородай заявил, что ракетных ударов не хватит для победы в СВО

Сегодня, 15:20
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что ракетных ударов не хватит для победы в СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ракетных ударов может не хватить для победы над украинской властью, говорится на его сайте.

Парламентарий рассказал, что нельзя переоценивать эффективность подобных ударов.

«Мы все надеемся, что украинская власть экономически и политически задохнется этой зимой. Но не стоит рассчитывать, что на это хватит ракетных ударов», — приводятся его слова на сайте.

Депутат от Ростовской области Александр Бородай рассказал, кому противостоит Россия
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Вместе с этим Бородай отметил, что ракетные удары являются полезными и они сильно помогают. Однако он попросил их не рассматривать, как единственное средство достижения поставленных целей.

До этого Александр Бородай говорил, кому противостоит РФ. Расширенный материал об этом читайте по ссылке

 

 

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