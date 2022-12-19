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С 2023 года зарплата казаков-дружинников в Ростовской области вырастет на 25%

Сегодня, 14:58
Фото: donland.ru
С 2023 года зарплата казаков-дружинников в Ростовской области вырастет на 25%
В Ростовской области со следующего года увеличат зарплаты казакам-дружинникам, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев поручил внести эти предложения в региональный бюджет на следующий год. Казаки выполняют несколько функций, в том числе дежурят в пунктах мобилизации и ПВР. 

Также они помогают тушить ландшафтные пожары. Всего на увеличение им зарплаты направят 69 миллионов рублей. 

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Заработки казаков за счет этого должны вырасти более чем на четверть. Также стало известно, что в параде Победы в Москве в парадном расчете пройдут 130 молодых казаков.

До этого казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации. Она состоит только из добровольцев. 

Ранее стало известно, что в Ростове уровень зарплат в средних и крупных компаниях вырос до 59 тысяч рублей.

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