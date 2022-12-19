Губернатор Василий Голубев поручил внести эти предложения в региональный бюджет на следующий год. Казаки выполняют несколько функций, в том числе дежурят в пунктах мобилизации и ПВР.
Также они помогают тушить ландшафтные пожары. Всего на увеличение им зарплаты направят 69 миллионов рублей.
Заработки казаков за счет этого должны вырасти более чем на четверть. Также стало известно, что в параде Победы в Москве в парадном расчете пройдут 130 молодых казаков.
До этого казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации. Она состоит только из добровольцев.
Ранее стало известно, что в Ростове уровень зарплат в средних и крупных компаниях вырос до 59 тысяч рублей.