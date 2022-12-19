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Скончавшаяся в 2011 году жительница Ростовской области «восстала из мертвых»

Сегодня, 15:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области чудесное воскрешение девушки оказалось бюрократической ошибкой

В Ростовской области чудесное воскрешение девушки оказалось бюрократической ошибкой

В Ростовской области скорбящей матери, потерявшей дочь из-за оторвавшегося тромба, сообщили о ее «воскрешении», об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка. Женщины».

В 2011 году в Ростовской области состоялись похороны 40-летней дончанки Ирины Кузнецовой. Женщина скоропостижно скончалась из-за оторвавшегося тромба. Мать Светлана обнаружила ее мертвой в собственном доме, вернувшись от кумы, и присутствовала на похоронах своего ребенка. 

Однако в декабре ей сообщили, что Ирина находится в Московской области. Несмотря на все надежды, произошедшее оказалось лишь бюрократической ошибкой. В подмосковных Люберцах в данный момент живет и воспитывает двоих детей полная тёзка Ирины, которая не смогла получить пособия по уходу за ребёнком из-за собственной кончины. 

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Как оказалось, подмосковная Ирина Кузнецова считалась мертвой уже 11 лет, и теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в сложившейся ситуации, в то время как перед потревоженной скорбящей матерью Ирины Кузнецовой Светланой так никто и не извинился. 

Ранее в Ростовской области дарственную на квартиру подписали мертвый, недееспособная и еще два человека, которые документ вовсе не видели.



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