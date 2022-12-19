В 2011 году в Ростовской области состоялись похороны 40-летней дончанки Ирины Кузнецовой. Женщина скоропостижно скончалась из-за оторвавшегося тромба. Мать Светлана обнаружила ее мертвой в собственном доме, вернувшись от кумы, и присутствовала на похоронах своего ребенка.
Однако в декабре ей сообщили, что Ирина находится в Московской области. Несмотря на все надежды, произошедшее оказалось лишь бюрократической ошибкой. В подмосковных Люберцах в данный момент живет и воспитывает двоих детей полная тёзка Ирины, которая не смогла получить пособия по уходу за ребёнком из-за собственной кончины.
Как оказалось, подмосковная Ирина Кузнецова считалась мертвой уже 11 лет, и теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в сложившейся ситуации, в то время как перед потревоженной скорбящей матерью Ирины Кузнецовой Светланой так никто и не извинился.
Ранее в Ростовской области дарственную на квартиру подписали мертвый, недееспособная и еще два человека, которые документ вовсе не видели.