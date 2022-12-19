Однако в декабре ей сообщили, что Ирина находится в Московской области. Несмотря на все надежды, произошедшее оказалось лишь бюрократической ошибкой. В подмосковных Люберцах в данный момент живет и воспитывает двоих детей полная тёзка Ирины, которая не смогла получить пособия по уходу за ребёнком из-за собственной кончины.