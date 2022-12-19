В Роспотребнадзоре заявили, что Ростовскую область в этом сезоне атаковали все три ранее спрогнозированных вируса. Концентрация гриппа в регионе необычайно высока. Только за прошлую неделю 56% выявленных у ростовчан вирусов составил именно грипп, заявил в интервью «Дoн ТР» главный санитарный врач области Евгений Ковалев.