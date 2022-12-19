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Сразу три опасных вида гриппа угрожают Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Глава Роспотребнадзора Ковалев сообщил о трех видах гриппа, атакующих Ростов

Опаснее других в Ростовской области себя проявляет именной свиной грипп, рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В Роспотребнадзоре заявили, что Ростовскую область в этом сезоне атаковали все три ранее спрогнозированных вируса. Концентрация гриппа в регионе необычайно высока. Только за прошлую неделю 56% выявленных у ростовчан вирусов составил именно грипп, заявил в интервью «Дoн ТР» главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

Переболевшие сообщили о симптомах гуляющего по Ростову-на-Дону свиного гриппа
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Специалист рассказал, что в регионе циркулируют все виды гриппа — вирусы B, H3N2 и H1N1. Последний известен также как свиной грипп. Он имеет особенно тяжелое течение и чреват серьезными осложнениями.

Напомним, накануне в Ростовской области завершилась вакцинация от гриппа.

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#Виктория Прутковская#Новости#Грипп#Прививка от гриппа
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