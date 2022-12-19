Стали известны победители всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове»

Конкурс, который прошел 16 декабря, стал основной площадкой для знакомства и общения начинающих пиарщиков с профессионалами своего дела. Презентовали свои проекты и рассказали о своих идеях учащиеся сразу нескольких вузов страны и ближайшего зарубежья.
Так, участниками стали студенты из Москвы, Химок, Бишкека, Ставрополя, Сочи, Воронежа, Краснодара, Перми, Волгограда, Пятигорска, Новосибирска. Присоединились представители Донецка, Коврова, Саратова, Красноярска, Иваново, Луганска, Горловки, Азова, Шахт, Новочеркасска.
Среди членов жюри были работодатели Юга России, партнеры конкурса, которые подготовили кейсы для участников.
Руководитель отдела маркетинга и рекламы Девелопмент-Юг Екатерина Михалевич рассказала, что главным достоинством конкурса является его актуальность, тесная связь креативной молодости и профессиональной зрелости наставников.
«Каждый день в мире меняется ситуация, и мы не всегда успеваем отслеживать эти перемены, а здесь у нас создалось ощущение, что организаторы способны предвидеть будущее — настолько полезными, креативными и своевременными оказались проекты студентов, представленные нам для оценки», — отметила Екатерина Михалевич.
В целом становится понятно, что интерес студентов к этой сфере только растет. Они все чаще ищут возможности знакомства с будущими работодателями.
Профессор, заведующая кафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ Ольга Дружба считает, что сложное время требует принятия нестандартных решений. По ее словам, это время новых возможностей.
«И мы рады дать шанс реализовать эти возможности творческим студентам», — прокомментировала Ольга Дружба.
А представленные работы показывают, что учащиеся готовы бросать вызовы трудностям.
В задании от «Девелопмент-ЮГ» первое место заняли представители РГУПС — Киселева Владислава, Торохова Елена, Кочерга Снежана, Яремчук Мария.
Второе место досталось ДГТУ — Королькова Каролина, Попова Вероника, Дубинина Яна, Айрапетова Екатерина. Третье место занял ЮФУ — Лозянова Ксения, Кузнецова Валерия, Волошина Екатерина, Лукина Милана.
В номинации «Веб-Практик» победил ДГТУ, который представляли Гречанова Дарья, Шахова Ульяна, Радченко Арина. Этот же вуз занял и второе место, участниками были Зоря Ульяна, Шевченко Екатерина, Пожидаева Елизавета, Сарычева Екатерина. Третье место досталось Кристине Мягковой из СКФУ.
В категории «Перспектива» победил Кантимиров Семён из ИВГУ. Второе и третье места снова занял ДГТУ благодаря Лизогуб Наталье, Бикмухаметовой Алине, Никулиной Ирине.
Лучше всех с заданием YepCafe справились студенты Тузова Екатерина, Колган Татьяна и Милькина Анастасия из РГУПС. На второе место попал ЮФУ, который представляли Губенко Владислав, Фоменко Олеся, Овчинникова Карина, Шевченко Ольга. Иванова Анна, Белик Мария, Карпова Анастасия, Ладыгина Карина из РГУПС заняли третье место.
В категории «Профсоюз ДГТУ» лидером стал ДонНУ, от которого участвовали Билеко Вероника, Дубиненко Валерия и Рудык Валерия. На второй строчке оказались Кондрычина Арина, Павлючик Полина, Миклухина Елизавета, Нагорнюк Виктория.
Лучше всех с заданием «Центр-Инвеста» справились Вдовиченко Анна, Братишко Валерия, Казакова Евдокия, Пономарева Юлия. В категории «НейроМир» победил ЮФУ благодаря Агарковой Елизавете, Жуковой Камилле и Кулиш Дарьи. Второе место заняли Краснослободская Мария, Смирнова Алина, Лиходед Софья, Гузикова Дарья из ДГТУ.
После оглашения итогов прошла оживленная дискуссия, а участниками стали все присутствующие. Представители партнеров ответили на вопросы учащихся, прокомментировали проекты и дали грамотные рекомендации к дальнейшей работе участников проекта.
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