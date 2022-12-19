Стали известны победители всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове»

«Каждый день в мире меняется ситуация, и мы не всегда успеваем отслеживать эти перемены, а здесь у нас создалось ощущение, что организаторы способны предвидеть будущее — настолько полезными, креативными и своевременными оказались проекты студентов, представленные нам для оценки», — отметила Екатерина Михалевич.