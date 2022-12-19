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Стали известны подробности исчезновения и убийства участкового в Ростовской области

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
В Ростовской области стали известны подробности об участковом, тело которого нашли на обочине дороги.

Напомним, что тело обнаружили на обочине дороги, которая ведет в хутор Верхнеобливский. На нем оказалось огнестрельное ранение.

«Коллеги искали его в течение двух дней, так как он не появлялся на работе. Были предположения, что он в запое», — пишет 1Rnd.

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Но позже выяснилось, что и дома его не было все это время. Ранее говорилось, что подозреваемым может быть знакомый убитого, с которым у него была ссора. 

До этого нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих. Подробный материал читайте по ссылке

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#Убийство#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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