Напомним, что тело обнаружили на обочине дороги, которая ведет в хутор Верхнеобливский. На нем оказалось огнестрельное ранение.
«Коллеги искали его в течение двух дней, так как он не появлялся на работе. Были предположения, что он в запое», — пишет 1Rnd.
Но позже выяснилось, что и дома его не было все это время. Ранее говорилось, что подозреваемым может быть знакомый убитого, с которым у него была ссора.
До этого нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих. Подробный материал читайте по ссылке.