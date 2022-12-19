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Световое шоу покажут на фасаде театра Горького с 20 декабря в Ростове-на-Дону

Сегодня, 10:43
Фото: rostov-gorod.ru
Световое шоу покажут на фасаде театра Горького с 20 декабря в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону смогут увидеть световое шоу на здании театра драмы имени Горького, сообщил первый замглавы региона Игорь Гуськов.

По его словам, применят специальную технологию. Она способна сделать экраном любую стену.

«Также задействуют мощное оборудование для подсветки и проекционную аппаратуру. Этот проект одобрили власти», — пишет «KП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на слова Гуськова.

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Отмечается, что световое шоу будут показывать с 20 декабря с наступлением темного времени суток.

Ранее в Ростове-на-Дону включили гирлянды на главной городской елке с 11 декабря. Она установлена у входа в парк Горького. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

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