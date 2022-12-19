По его словам, применят специальную технологию. Она способна сделать экраном любую стену.
«Также задействуют мощное оборудование для подсветки и проекционную аппаратуру. Этот проект одобрили власти», — пишет «KП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на слова Гуськова.
Отмечается, что световое шоу будут показывать с 20 декабря с наступлением темного времени суток.
Ранее в Ростове-на-Дону включили гирлянды на главной городской елке с 11 декабря. Она установлена у входа в парк Горького. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.