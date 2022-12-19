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В этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону появятся три традиционные бурятские юрты

Сегодня, 07:15
Фото: Аркадий Зарубин at Russian Wikipedia/CC BY SA 3.0
В этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону появятся три традиционные бурятские юрты
В Ростове-на-Дону на территории этнопарка «Кумжа» установят три бурятские юрты.

Работы по установке уже начались, гостей также планируется знакомить с бытом и культурой этого народа. Когда завершится установка, пока не раскрывается.

Нет также и программы демонстрации юрт посетителям.

В Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов
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«Миссия донских казаков и бурятов заключается в объединении народов силой духа, храбростью, которыми славились их предки. И появление экспозиции — прекрасный тому пример», — пишет Blоknot-rоstov со ссылкой на слова поэта Есугея Сындуева.

Напомним, что в Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев во время инвестпослания.

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