Работы по установке уже начались, гостей также планируется знакомить с бытом и культурой этого народа. Когда завершится установка, пока не раскрывается.
Нет также и программы демонстрации юрт посетителям.
«Миссия донских казаков и бурятов заключается в объединении народов силой духа, храбростью, которыми славились их предки. И появление экспозиции — прекрасный тому пример», — пишет Blоknot-rоstov со ссылкой на слова поэта Есугея Сындуева.
Напомним, что в Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев во время инвестпослания.