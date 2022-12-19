В Корпорации МСП рассказали о пользе цифрового профиля для предпринимателей

Сведения о предпринимателе в профиль в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ добавляются автоматически из госорганов после того, как пользователь дает на это свое согласие. Позже, также автоматически, они будут вноситься и в заявления на получение мер поддержки. Кроме того, цифровая платформа сможет использовать эти сведения при подборе наиболее подходящих для пользователя продуктов.