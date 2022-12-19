В Корпорации МСП рассказали о пользе цифрового профиля для предпринимателей

Они включили в него порядка восьмисот параметров. Об этом информирует rg.ru.
На цифровой платформе МСП.РФ получать меры поддержки предпринимателям станет гораздо проще. Так, из анкеты на оформление кредита возможно будет исключить более 50 полей и к ней не придется прикреплять порядка 10 документов. Если раньше на создание заявки уходил целый день, то теперь на это понадобится всего 15 минут. Со стороны банка процедура проверки заявки тоже упрощается.
Удобнее станет обращаться и за остальными финансовыми мерами поддержки, где требуется предоставление большого объема сведений.
С момента запуска цифрового профиля цифровая платформа сможет подбирать и предлагать пользователю наиболее подходящие именно для его бизнеса меры поддержки.
Первый эффект от работы нового сервиса предпринимательство сможет ощутить уже через несколько месяцев.
«Проект является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — рассказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
В цифровом профиле уже сейчас есть данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также сведения о наличии счетов, задолженностей перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».
Сведения о предпринимателе в профиль в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ добавляются автоматически из госорганов после того, как пользователь дает на это свое согласие. Позже, также автоматически, они будут вноситься и в заявления на получение мер поддержки. Кроме того, цифровая платформа сможет использовать эти сведения при подборе наиболее подходящих для пользователя продуктов.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что цифровой профиль позволит бизнесу затрачивать гораздо меньше времени на поиск необходимой информации о мерах поддержки. В то же время государство будет в проактивном режиме предлагать предпринимателям подходящие конкретно им меры. «В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — добавил Исаевич.