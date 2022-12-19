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В Новом году наладить личную жизнь хотят 28% ростовчан

Сегодня, 11:50
Фото: donland.ru
В Новом году наладить личную жизнь хотят 28% ростовчан
Ростовчане нацелены развивать личную жизнь, хобби и увлечения в новом году, следует из исследования Superjob.

Аналитики опросили ростовчан об их планах в новом году, а также об обещаниях, которые они дадут себе 1 января. Выяснилось, что 28% опрошенных планируют изменить к лучшему свою личную жизнь. 27% ростовчан хотят посвятить наступающий год своим хобби и увлечениям. По 26% респондентов заявили о планах больше проводить времени с близкими и за чтением. Ничего не менять в своей жизни решили 7% участников исследования.

При этом отмечается, что мужчины чаще дают себе обещание отказаться от вредных привычек и больше общаться с родственниками. У женщин в приоритете — изменение питания и мировоззрения.

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В сравнении с прошлым годом ростовчане стали больше ценить время, выделенное на хобби и отдых. На второй план в 2022 году отошли иностранные языки и система питания.

Ранее ростовчане рассказали, сколько потратят на празднование Нового года.
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