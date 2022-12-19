Аналитики опросили ростовчан об их планах в новом году, а также об обещаниях, которые они дадут себе 1 января. Выяснилось, что 28% опрошенных планируют изменить к лучшему свою личную жизнь. 27% ростовчан хотят посвятить наступающий год своим хобби и увлечениям. По 26% респондентов заявили о планах больше проводить времени с близкими и за чтением. Ничего не менять в своей жизни решили 7% участников исследования.