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В Ростове-на-Дону на Новый год 2023 ожидается морозная и снежная погода

Сегодня, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на Новый год 2023 ожидается морозная и снежная погода
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь будет холодная погода, а перед этим выпадет снег, сообщили синоптики.

Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», в четверг, 29 декабря, выпадет снег, а температура опустится до нуля градусов. В следующие два дня ожидаются заморозки до минус одного градуса.

В ночь на 1 января будет облачно, но похолодает до минус пяти градусов. А днем синоптики пообещали солнечную погоду.

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Со 2 по 5 января сохранится облачная погода с температурой минус два градуса. После этого два дня будет выпадать снег.

Гисметео дает немного иные прогнозы на этот период. Синоптики обещают снегопады с 28 по 30 декабря. А 31 числа должно быть солнечно с температурой минус шесть градусов, ночью она упадет до минус 11 градусов. 

Ясная и морозная погода сохранится и 1 января. Скорость ветра достигнет семи метров в секунду. 

Ранее в Таганроге жители столкнулись с острым дефицитом воды из-за сильных ветров. 

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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