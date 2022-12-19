Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», в четверг, 29 декабря, выпадет снег, а температура опустится до нуля градусов. В следующие два дня ожидаются заморозки до минус одного градуса.
В ночь на 1 января будет облачно, но похолодает до минус пяти градусов. А днем синоптики пообещали солнечную погоду.
Со 2 по 5 января сохранится облачная погода с температурой минус два градуса. После этого два дня будет выпадать снег.
Гисметео дает немного иные прогнозы на этот период. Синоптики обещают снегопады с 28 по 30 декабря. А 31 числа должно быть солнечно с температурой минус шесть градусов, ночью она упадет до минус 11 градусов.
Ясная и морозная погода сохранится и 1 января. Скорость ветра достигнет семи метров в секунду.
Ранее в Таганроге жители столкнулись с острым дефицитом воды из-за сильных ветров.