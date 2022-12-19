В понедельник, 19 декабря, местный житель поделился фотографиями с затопленной улицы Сормовской, расположенной в квартале Змиёвка на территории Советского района.
Ростовчанин заявил, что во время недавних дождей вода затопила и улицы, и дворы частных домов, а также поделился фото, на которых из-под толщи грязной воды даже не видно землю и тротуары.
«Во время дождя и после в конце улицы Сормовской затапливает дорогу и дворы. Фото прилагаю», — сопроводил свою жалобу местный житель, решив привлечь внимание властей к проблемы подтопления улиц и необходимости рассмотреть создание ливневых стоков на улице.
Ранее в Ростове сообщили о затоплении центра города после ливней 13 декабря.