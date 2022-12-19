В понедельник, 19 декабря, сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что город заключил контракт с подрядчиком, который разработает проектную документацию для будущего ремонта четырех подземных переходов в центре города.
Исполнителем контракта выступит пятигорская фирма ООО СНПРУ «Реставрация», которое подготовит проект к 10 ноября 2023 года. Одна из основных целей ремонта отремонтировать местную достопримечательность и объект ОКН — мозаичные панно второй половины XX века, которые находятся в плачевном состоянии.
В сервисе «Basis» указано, что компания-подрядчик существует на рынке уже почти четверть века, однако в период с 2021 года часто становилась ответчиком в арбитражных делах.
Ранее сообщалось, что мозаику в подземных переходах затопило ливнями.