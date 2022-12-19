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В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходах

Сегодня, 12:40
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходах

Проект капремонта переходов с мозаиками в Ростове подготовят к 10 ноября в 2023 году

В Ростове-на-Дону уже нашли подрядчика, который возьмет на себя проектные работы для ремонта мозаичных панно в подземных переходах, об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В понедельник, 19 декабря, сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что город заключил контракт с подрядчиком, который разработает проектную документацию для будущего ремонта четырех подземных переходов в центре города.

Исполнителем контракта выступит пятигорская фирма ООО СНПРУ «Реставрация», которое подготовит проект к 10 ноября 2023 года. Одна из основных целей ремонта отремонтировать местную достопримечательность и объект ОКН — мозаичные панно второй половины XX века, которые находятся в плачевном состоянии. 

В Ростове разработают проект для ремонта мозаичных панно в подземных переходах
Фото: rostovgazeta.ru
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В сервисе «Basis» указано, что компания-подрядчик существует на рынке уже почти четверть века, однако в период с 2021 года часто становилась ответчиком в арбитражных делах. 

Ранее сообщалось, что мозаику в подземных переходах затопило ливнями.

 

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