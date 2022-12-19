В воскресенье, 18 декабря, на портале ЕФРСБ появилось извещение о продаже 49 квартир, находящихся во владении у ликвидируемого должника — компании «Донинвестстрой».
Речь идет о жилье, расположенном в самом сердце Ростова — на улице Береговой, 19/2, печально известном по случаю с разорвавшейся гранатой. Элитное жилье расположено в двух минутах ходьбы от здания Речного вокзала и сквера рядом с ним. При этом стоимость квартир варьируется от 4,7 до 8,9 миллиона рублей в зависимости от метража. Площадь самой маленькой из них составляет 47,1 квадратных метра. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 марта следующего года.
Согласно данным сервиса Basis, доходы и прибыль «Донинвестстроя» в 2021 году составили 0 рублей, сейчас компания проходит процедуру банкротства и имеет долги в размере 254,6 тысячи рублей.
Напомним, в начале года в Ростове на Береговой в жилом доме взрыв гранаты унес жизнь человека и ранил оперативника.