Речь идет о жилье, расположенном в самом сердце Ростова — на улице Береговой, 19/2, печально известном по случаю с разорвавшейся гранатой. Элитное жилье расположено в двух минутах ходьбы от здания Речного вокзала и сквера рядом с ним. При этом стоимость квартир варьируется от 4,7 до 8,9 миллиона рублей в зависимости от метража. Площадь самой маленькой из них составляет 47,1 квадратных метра. Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 марта следующего года.