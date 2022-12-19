Сейчас в рамках дела об убийстве и незаконном обороте оружия удалось задержать мужчин средних лет. Ими оказались жители Тацинского района 50 и 53 лет, которые в ночь с пятницы, 16 декабря, на субботу, 17 декабря, распивали алкоголь с убитым.