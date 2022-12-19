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В Ростовской области из-за убийства участкового задержали его собутыльников

Сегодня, 15:49
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области следователи задержали подозреваемых по делу об убийстве участкового, об этом сообщила пресс-служба донского СУ СК РФ.

Сотрудники Белокалитвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ростовской области продолжают расследование уголовного дела, которое возбудили из обнаруженных останков молодого мужчины.

Напомним, тело имело следы огнестрельного ранения и было брошено на обочине дороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским.

Сейчас в рамках дела об убийстве и незаконном обороте оружия удалось задержать мужчин средних лет. Ими оказались жители Тацинского района 50 и 53 лет, которые в ночь с пятницы, 16 декабря, на субботу, 17 декабря, распивали алкоголь с убитым. 

В Ростовской области нашли тело участкового полиции
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Между мужчинами произошел конфликт, в итоге участковый был убит из карабина «Сайга». По данным следователей, подозреваемые решили избавиться от тела и бросили останки мужчины рядом со станицей Скосырской. 

Расследование продолжается, а правоохранители пытаются добиться заключения подозреваемых под стражу.  

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