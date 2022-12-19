Сотрудники Белокалитвинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ростовской области продолжают расследование уголовного дела, которое возбудили из обнаруженных останков молодого мужчины.
Напомним, тело имело следы огнестрельного ранения и было брошено на обочине дороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским.
Сейчас в рамках дела об убийстве и незаконном обороте оружия удалось задержать мужчин средних лет. Ими оказались жители Тацинского района 50 и 53 лет, которые в ночь с пятницы, 16 декабря, на субботу, 17 декабря, распивали алкоголь с убитым.
Между мужчинами произошел конфликт, в итоге участковый был убит из карабина «Сайга». По данным следователей, подозреваемые решили избавиться от тела и бросили останки мужчины рядом со станицей Скосырской.
Расследование продолжается, а правоохранители пытаются добиться заключения подозреваемых под стражу.