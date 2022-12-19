В понедельник, 19 декабря, представители пресс-службы Роспотребнадзора объявили, что ведомство не планирует вводить систему QR-кодов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.
«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — добавили в ведомстве.
Тем временем, напоминаем, что на прошлой неделе в Ростовской области ввели масочный режим и другие ограничения, причиной этого стало резкое увеличение количества больных гриппом, а также значительное превышение эпидемиологического порога.