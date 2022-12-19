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В Ростовской области не станут вводить QR-коды из-за эпидемии гриппа

Сегодня, 15:28
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области и других субъектах Российской Федерации отказались от ввода системы QR-кодов на фоне растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ, об этом сообщили в федеральном Роспотребнадзоре.

В понедельник, 19 декабря,  представители пресс-службы Роспотребнадзора объявили, что ведомство не планирует вводить систему QR-кодов из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.  

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — добавили в ведомстве. 

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Тем временем, напоминаем, что на прошлой неделе в Ростовской области ввели масочный режим и другие ограничения, причиной этого стало резкое увеличение количества больных гриппом, а также значительное превышение эпидемиологического порога. 

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