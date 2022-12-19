В Ростовской области на этой неделе ожидается значительное, однако кратковременное похолодание. В понедельник, 19 декабря, в Ростове температуры воздуха составит +1 градус. На севере региона прогнозируются заморозки и гололед. Также на всей территории области возможен туман.
Во вторник, 20 декабря, столбики термометров днем опустятся до -2 градусов, а ночью — до -8 градусов. Однако это единственный день на этой неделе, когда в регионе будут наблюдаться солнечная и ясная погода.
Уже в среду, 21 декабря, небо заволокут тучи. Температура воздуха днем составит около +4 градусов, ночью — около ноля. Такая погода продержится до выходных.
В субботу и понедельник в Ростовской области начнутся дожди. Однако они будут сопровождаться незначительным потепление до +7 градусов днем и до +3 градусов ночью.
Ранее стало известно, какая погода будет в Ростове на Новый год. Синоптики обещают снег и морозы. 31 декабря и 1 января будет солнечно. Снегопады же продлятся с 28 по 30 декабря.