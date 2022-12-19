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В Ростовской области претендентами на льготную ипотеку станут 50 студентов-отличников

Сегодня, 16:45
Фото: pxhere.com
В Ростовской области утвердили положение, которое позволит 50 выпускникам с отличной успеваемостью получить ипотеку под 1%, об этом сообщили в Telegram-канале донского правительства.

В понедельник, 19 декабря, власти сообщили, что утвердили положение о предоставлении льготной ипотеки обладателям отличных оценок. 

Сообщается, что в 2023 году на реализацию этой инициативы выделили более 26 миллионов рублей, что позволит предоставить ипотеку 50 выпускникам-отличникам. 

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Пока неизвестно, какие документы необходимы для подачи заявки на ипотеку, а также сроки, когда выпускники смогут подать заявление на участие в пилотном проекте. 

Ранее стало известно, что дончане тратят на погашение ипотек примерно две трети своих зарплат.

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