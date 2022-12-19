В понедельник, 19 декабря, власти сообщили, что утвердили положение о предоставлении льготной ипотеки обладателям отличных оценок.
Сообщается, что в 2023 году на реализацию этой инициативы выделили более 26 миллионов рублей, что позволит предоставить ипотеку 50 выпускникам-отличникам.
Пока неизвестно, какие документы необходимы для подачи заявки на ипотеку, а также сроки, когда выпускники смогут подать заявление на участие в пилотном проекте.
Ранее стало известно, что дончане тратят на погашение ипотек примерно две трети своих зарплат.