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В Ростовской области с 1 января в 2023 году МРОТ составит более 16 тысяч рублей

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Сколько будет МРОТ в Ростовской области с 1 января в 2023 году
В Ростовской области со следующего года вырастет минимальный размер оплаты труда, следует из документа на портале правовой информации.

Эти изменения приняты Госдумой и одобрены Советом федерации. С 1 января МРОТ в России составит 16242 рубля.

Сам документ подписал президент России Владимир Путин. От минимального размера оплаты труда зависят суммы различных выплат от государства.

Выплаты мобилизованным в Ростовской области
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Ранее в Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января в следующем году. Подробный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, сколько жители Ростовской области могут заработать в ЛНР и ДНР.

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