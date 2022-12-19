Эти изменения приняты Госдумой и одобрены Советом федерации. С 1 января МРОТ в России составит 16242 рубля.
Сам документ подписал президент России Владимир Путин. От минимального размера оплаты труда зависят суммы различных выплат от государства.
Ранее в Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января в следующем году. Подробный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, сколько жители Ростовской области могут заработать в ЛНР и ДНР.