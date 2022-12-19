В таблеточное производство в Саранске инвестировали свыше 1,8 млрд рублей

Участие в открытии производства по видеосвязи принял глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, российская фармацевтическая индустрия вовремя отреагировала на вызовы коронавируса. Она максимально быстро начала производить препараты, которые смогли спасти тысячи жизней жителей страны. Появление дополнительного производства даст возможность стать более уверенными. Оно будет залогом развития здравоохранения и фармацевтической отрасли в государстве.