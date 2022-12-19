В таблеточное производство в Саранске инвестировали свыше 1,8 млрд рублей

Глава совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый сообщил, что в Российской Федерации появилось оборудование по выпуску сверхсовременных лекарств любой степени сложности. Здесь имеются в виду препараты, реально спасающие жизни. Они необходимы для лечения особо важных нозологий. Об этом пишет newizv.ru.
На новой высокотехнологичной линии АО «Биохимик» станут изготавливать стратегически важные лекарства, например, на случай прекращения поставок зарубежных фармацевтических фирм.
Участие в открытии производства по видеосвязи принял глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, российская фармацевтическая индустрия вовремя отреагировала на вызовы коронавируса. Она максимально быстро начала производить препараты, которые смогли спасти тысячи жизней жителей страны. Появление дополнительного производства даст возможность стать более уверенными. Оно будет залогом развития здравоохранения и фармацевтической отрасли в государстве.
Новое таблеточное производство ГК «Промомед» станет одним из наиболее современных в Европе. Там вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Линию оснастили современными технологиями, в том числе для производства многослойных и сложнокомпонентных таблеток, создаваемых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.
На мероприятие приехал глава Мордовии Артем Здунов. Он заявил, что с каждым открытием подобного производства РФ демонстрирует миру свою технологическую независимость.
В стенах нового производства станут выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты. Помимо этого, там наладят производство препаратов в форме саше. Контролировать обеспечение необходимых условий и технологических параметров можно, используя средства мониторинга, сбор данных, диспетчеризацию и своевременное управление параметрами технологического процесса. Такой подход дает возможность выпускать товары самого высокого качества на всех линиях завода «Биохимик».
В ходе церемонии открытия лучших сотрудников завода отметили почетными грамотами Комитета Совфеда по обороне и безопасности, благодарностями главы Мордовия и почетными грамотами Комитета Госдумы по охране здоровья.