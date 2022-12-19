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Власти будут доплачивать ростовским перевозчикам за соблюдение графиков автобусов

Сегодня, 09:35
Фото: rostov-gorod.ru
Власти будут доплачивать ростовским перевозчикам
В Ростовской области работа с перевозчиками будет осуществляться на основе брутто-контактов, рассказал министр транспорта региона Владимир Окунев.

Для соблюдения графика движения общественного транспорта, в Ростовской области планируют поменять систему заключения договоров с АТП. Работу с ними переведут на брутто-контракты. Они предполагают, что перевозчик будет получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за четкое соблюдение графика и других требований контракта.

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Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев полагает, что после внедрения системы водители перестанут «набивать автобусы на остановках». Заключать брутто-контакты планируют не раньше весны следующего года. Тогда весь общественный транспорт перейдет на безналичную оплату проезда.

О переходе работы с перевозчиками на брутто-контракты летом этого года заявлял и сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Финансовая нагрузка, необходимая для осуществления этой инициативы, должна была составить 2,5 миллиарда рублей.

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