Для соблюдения графика движения общественного транспорта, в Ростовской области планируют поменять систему заключения договоров с АТП. Работу с ними переведут на брутто-контракты. Они предполагают, что перевозчик будет получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за четкое соблюдение графика и других требований контракта.
Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев полагает, что после внедрения системы водители перестанут «набивать автобусы на остановках». Заключать брутто-контакты планируют не раньше весны следующего года. Тогда весь общественный транспорт перейдет на безналичную оплату проезда.
О переходе работы с перевозчиками на брутто-контракты летом этого года заявлял и сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Финансовая нагрузка, необходимая для осуществления этой инициативы, должна была составить 2,5 миллиарда рублей.