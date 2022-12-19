Для соблюдения графика движения общественного транспорта, в Ростовской области планируют поменять систему заключения договоров с АТП. Работу с ними переведут на брутто-контракты. Они предполагают, что перевозчик будет получать деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за четкое соблюдение графика и других требований контракта.