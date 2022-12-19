Медики констатируют, что пациентов с вирусной пневмонией из-за гриппа пока в Ростове массово не зафиксировано. И хотя такие случаи вполне могут быть, доктора подчеркивают, что в большинстве случаев, они успешно лечатся. Для этого существует множество препаратов.