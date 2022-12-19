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Врач рассказал о симптомах гриппа в Ростове

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Врач рассказал о симптомах гриппа в Ростове
Основным симптомом гриппа является выраженная интоксикация организма — сильная слабость, головная боль и боли в мышцах, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам врачей, болезненные ощущения при гриппе вызывает вирусный белок. В основном, это сильная интоксикация, которая приводит к слабости, головной боли и боли в мышцах. Еще одним признаком является высокая температура. И не 37-38 градусов, а 39-40.

«Как правило, температура держится двое-трое суток, после чего исчезает, поскольку организм побеждает вирус. Однако если температура затягивается на больший срок — это повод обязательно обратиться к врачу», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

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Медики поликлиники подчеркивают, еще одним признаком гриппа считаются минимальные катаральные явления. То есть нос заложен, но из него не течет. Горло болит, а кашель — сухой, непродуктивный.

«Все эти симптомы должны насторожить. Почувствовав их, человек должен изолироваться, чтобы не заражать других», — сходятся во мнении врачи.

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Медики констатируют, что пациентов с вирусной пневмонией из-за гриппа пока в Ростове массово не зафиксировано. И хотя такие случаи вполне могут быть, доктора подчеркивают, что в большинстве случаев, они успешно лечатся. Для этого существует множество препаратов.

«В группе риска находятся граждане с теми хроническими заболеваниями, которые не позволяют организму справляться с патологическим состоянием, — говорит доктор. — Ведь просто так пневмония не будет развиваться — не позволит многолетняя прививочная кампания и иммунная система».

Ранее RostovGazeta сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» все больше стал встраиваться в структуру ОРВИ. 

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