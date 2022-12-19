По словам врачей, болезненные ощущения при гриппе вызывает вирусный белок. В основном, это сильная интоксикация, которая приводит к слабости, головной боли и боли в мышцах. Еще одним признаком является высокая температура. И не 37-38 градусов, а 39-40.
«Как правило, температура держится двое-трое суток, после чего исчезает, поскольку организм побеждает вирус. Однако если температура затягивается на больший срок — это повод обязательно обратиться к врачу», - отмечает доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики поликлиники подчеркивают, еще одним признаком гриппа считаются минимальные катаральные явления. То есть нос заложен, но из него не течет. Горло болит, а кашель — сухой, непродуктивный.
«Все эти симптомы должны насторожить. Почувствовав их, человек должен изолироваться, чтобы не заражать других», — сходятся во мнении врачи.
Медики констатируют, что пациентов с вирусной пневмонией из-за гриппа пока в Ростове массово не зафиксировано. И хотя такие случаи вполне могут быть, доктора подчеркивают, что в большинстве случаев, они успешно лечатся. Для этого существует множество препаратов.
«В группе риска находятся граждане с теми хроническими заболеваниями, которые не позволяют организму справляться с патологическим состоянием, — говорит доктор. — Ведь просто так пневмония не будет развиваться — не позволит многолетняя прививочная кампания и иммунная система».
Ранее RostovGazeta сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» все больше стал встраиваться в структуру ОРВИ.