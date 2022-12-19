Заоблачный сервис: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой

Теперь вариант оплаты облачного игрового сервиса выбирает сам пользователь. Если он пользуется облачным геймингом время от времени, непостоянно, то конечно ему экономичнее подключить посуточный тариф.
Опция «Облачные игры GFN.RU» открывает доступ к сервису облачного геймингаNVIDIAGeForceNOW™. Главное преимущество облачных игр в том, что пользователю не нужны дорогие и мощные игровые компьютеры, ведь основная нагрузка приходится на удаленные высокопроизводительные серверы и облачные решения. Игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIARTX™ создает максимально реалистичную картинку, причем в режиме реального времени. Более того, сервис подстраивает игры и графику под конкретного пользователя.
Все, что нужно «для прорыва» — обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету. Передовые технологииNVIDIA, «точки» игровых серверов на территории России, а также сверхскоростные оптические каналы передачи данных, предоставленные компанией »Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных. Игровыесерверы в дата-центрах »Ростелеком-ЦОД» в Екатеринбурге и Новосибирске сделали доступными все преимущества облачного геймингадля пользователей Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ.«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что дало возможность геймерам запускать самые скоростные и требовательные с точки зрения мощности современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как GenshinImpact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других популярных игр.
Тарифный план «Игровой» компания »Ростелеком»запустила в начале 2016 года. За это время на базе тарифа появилась целая линейка различных цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка »Ростелекома».
Сегодня в линейке помимо тарифа «Игровой», который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играхотLestaGames, VKPlay и»Фогейм», также входятцифровая витрина «Игровой маркет», облачные игры Nvidia от GFN.RU. В 2020 году тарифный план «Игровой» вышел за пределы сети »Ростелекома»: теперь абоненты мобильного оператора Tele2 могут получать крутые бонусы в играх от LestaGames.
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