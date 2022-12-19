Заоблачный сервис: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой

Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ.«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что дало возможность геймерам запускать самые скоростные и требовательные с точки зрения мощности современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как GenshinImpact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других популярных игр.