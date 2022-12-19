В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в краже украшений из частного дома.
Сотрудникам полиции удалось установить, что 31-летний житель Новосибирска приехал в Ростов на заработки. Во время одной из прогулок мужчина обратил внимание на красивый дом и после того, как он проверил, что останется незамеченным, он проник в здание, разбив окно. Подозреваемый обыскал комнаты и обнаружил украшения, которые решил забрать с собой и сдать в ломбард. Общая сумма украденного составила примерно 70 тысяч рублей.
Сейчас полицейские стараются установить причастность мужчины к аналогичным эпизодам, в отношении него возбудили дело о краже, новосибирец заключен под стражу.
Ранее в Ростовской области предприниматель скрывала драгоценные металлы от государства, хотя должна была передать их на аффинаж.