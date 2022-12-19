Сотрудникам полиции удалось установить, что 31-летний житель Новосибирска приехал в Ростов на заработки. Во время одной из прогулок мужчина обратил внимание на красивый дом и после того, как он проверил, что останется незамеченным, он проник в здание, разбив окно. Подозреваемый обыскал комнаты и обнаружил украшения, которые решил забрать с собой и сдать в ломбард. Общая сумма украденного составила примерно 70 тысяч рублей.