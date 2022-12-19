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Житель Новосибирска приехал в Ростов в поисках работы, а нашел золото

Сегодня, 12:52
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове приехавший на заработки житель Новосибирска проник в зажиточный дом и выкрал из него ювелирные украшения, об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в краже  украшений из частного дома. 

Сотрудникам полиции удалось установить, что 31-летний житель Новосибирска приехал в Ростов на заработки. Во время одной из прогулок мужчина обратил внимание на красивый дом и после того, как он проверил, что останется незамеченным, он проник в здание, разбив окно. Подозреваемый обыскал комнаты и обнаружил украшения, которые решил забрать с собой и сдать в ломбард. Общая сумма украденного составила примерно 70 тысяч рублей. 

Житель Новосибирска приехал в Ростов в поисках работы, а нашел золотоЖитель Новосибирска приехал в Ростов в поисках работы, а нашел золото
Житель Новосибирска приехал в Ростов в поисках работы, а нашел золото
Фото: 61.мвд.рф
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Сейчас полицейские стараются установить причастность мужчины к аналогичным эпизодам, в отношении него возбудили дело о краже, новосибирец заключен под стражу. 

Ранее в Ростовской области предприниматель скрывала драгоценные металлы от государства, хотя должна была передать их на аффинаж.

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