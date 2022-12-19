Батайчанам рассказали, что во время подготовки к Новому году стоит быть внимательными и осторожными при покупке алкоголя. Так горожанам напомнили, что легальный алкоголь никогда не будут разливать в пластиковые канистры, а вся тара обязательно должна иметь федеральные марки. Кроме того, населению не следует покупать алкоголь на улицах города, лучше приобрести его на объектах розничной торговли с лицензией, чтобы быть уверенным в качестве продукции.
«Информацию о юридических лицах и действующих лицензиях, можно получить на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка», — сказано в сообщении.
В заключении дончанам посоветовали при покупке алкоголя обязательно обращать внимание на акцизные марки — они должны быть голографическими, под разными углами наклона иметь знаки «АП», «РФ» и российский герб, а также ярко переливаться всеми цветами радуги.
Ранее больным гриппом и ОРВИ рекомендовали отказаться от алкоголя из-за рисков для иммунитета.