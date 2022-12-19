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Жители Ростовской области получили новые сердца, печени и глаза в 2022 году

Сегодня, 11:44
Фото: unsplash.com
Жители Ростовской области получили новые сердца, печени и глаза в 2022 году

Больше 70 органов пересадили врачи жителям в Ростовской области в 2022 году

В Ростовской области медики провели более 70 операций по пересадке органов и тканей пациентам с тяжелыми заболеваниями, об этом сообщили в донском правительстве.

С начала 2022 года в Ростовской области врачи РОКБ провели 75 операций, давшей шанс на полноценную жизнь 75 людям с тяжелыми заболеваниями. 

Сообщается, что среди этих процедур было пять операций по пересадке сердца, также 16 по пересадки печени и 34 операции по трансплантации почки. Также медики осуществили 20 пересадок роговиц глаза. 

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Отдельно власти сообщили, что одна из пациенток с тяжелой формой сахарного диабета стала реципиентом комплекса из поджелудочной железы и почки. Это уже третья аналогичная операция с 2018 года, по словам главврача РОКБ Вячеслава Коробки, трансплантация прошла успешно.

В донском правительстве добавили, что в период с 2015 года в Ростовской области жителям пересадили около 60 роговиц глаза и 330 донорских органов, среди которых  206 почек, 93 печени и около 30 сердец. 

Ранее главный санврач региона рассказал, как дончане переносят коронавирус.

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