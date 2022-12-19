«Если бы передо мной поставили эту задачу, я бы тоже озадачился, как это сделать. Наверное, попытался бы повесить сетку там, где они обычно летали. Но проблема заключается в том, что большие попугаи — очень умные птицы. Если бы они сообразили, что их пытаются поймать таким образом, то сделали бы все возможное, чтобы не попасться», - отмечает Алексей Тихонов.