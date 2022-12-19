Напомним, что два голубых попугая ара более полугода жили в окрестностях поселка Порт-Катон Азовского района. Птицы, предположительно, могли улететь из зоопарка в Мариуполе. Местные жители предпринимали попытки поймать птиц и спасти от неминуемой гибели с наступлением зимы. Но это не удавалось. Не смогли отловить экзотических беглецов и специалисты из Росприроднадзора.
«Если бы передо мной поставили эту задачу, я бы тоже озадачился, как это сделать. Наверное, попытался бы повесить сетку там, где они обычно летали. Но проблема заключается в том, что большие попугаи — очень умные птицы. Если бы они сообразили, что их пытаются поймать таким образом, то сделали бы все возможное, чтобы не попасться», - отмечает Алексей Тихонов.
По словам собеседника, голубые ара — это тропические птицы, которые не могут выжить в морозы.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в итоге птицы замерзли.