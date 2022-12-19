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Зоолог объяснил, почему погибших редких попугаев под Азовом никто не спас

Сегодня, 10:04
Фото: Andrew Magill/CC bY SA / flickr.com
Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов объяснил, почему никто не смог поймать и спасти от холодов двух редких голубых ара, поселившихся в селе Порт-Катон, об этом он рассказал RostovGazeta.

Напомним, что два голубых попугая ара более полугода жили в окрестностях поселка Порт-Катон Азовского района. Птицы, предположительно, могли улететь из зоопарка в Мариуполе. Местные жители предпринимали попытки поймать птиц и спасти от неминуемой гибели с наступлением зимы. Но это не удавалось. Не смогли отловить экзотических беглецов и специалисты из Росприроднадзора.

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«Если бы передо мной поставили эту задачу, я бы тоже озадачился, как это сделать. Наверное, попытался бы повесить сетку там, где они обычно летали. Но проблема заключается в том, что большие попугаи — очень умные птицы. Если бы они сообразили, что их пытаются поймать таким образом, то сделали бы все возможное, чтобы не попасться», - отмечает Алексей Тихонов.

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По словам собеседника, голубые ара — это тропические птицы, которые не могут выжить в морозы.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в итоге птицы замерзли.

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