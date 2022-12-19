rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины

Сегодня, 15:52
Фото: Ecomare/Sytske Dijksen/CC BY SA / wikimedia.org
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины
Единичный случай гибели дельфина в водоемах Ростовской области, может произойти по разным причинам, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

По словам собеседника, дельфины регулярно приплывают в водоемы Ростовской области. И хотя дельфинов сложно назвать постоянными гостями, например, в реке Дон, увидеть их можно часто.

«Если бы дельфины у нас массово умирали, они попросту не приплывали бы сюда. Ведь для того, чтобы добраться, например, до Дона, дельфину надо пройти всю дельту - весь Таганрогский залив», - отмечает Алексей Тихонов.

Напомним, что в середине декабря местные жители обнаружили на берегу Таганрогского залива мертвого дельфина. Люди отметили, что подобных случаев гибели дельфинов становится все больше и больше.

Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря
Узнать подробнее

Однако эксперт констатирует, что единичные случаи гибели дельфинов не должны быть поводом для паники.

«Отравиться водой он явно не мог. Когда в воде токсины — весь берег усыпан мертвой рыбой. Поэтому причины гибели дельфина заключаются совсем в ином. Он мог умереть из-за возраста или болезни. Мог травмироваться, или же не смог нормально питаться», - подчеркивает зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что труп дельфина на берегу Таганрогского залива был обнаружен и в ноябре 2022 года.

Труп дельфина обнаружили на берегу Таганрогского залива днем 2 ноября
Узнать подробнее
Читайте также:
Искалеченный труп дельфина нашли на берегу Таганрогского заливаЗоолог рассказал, из-за чего дельфин мог заплыть в реку Дон рядом с РостовомЖители в Ростовской области заметили плавающего в реке Дон дельфина 15 сентября
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Экология#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Происшествие#Дарья Демидова
Подпишитесь
Дончане борются с гриппом, пока в Ростове жители с размахом готовятся к Новому году
Сегодня, 17:14
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели участкового в Ростовской области
Сегодня, 16:09
На Новый год жителям Ростова синоптики прогнозируют мороз и снегопады
Сегодня, 17:04
Политолог Михайлов оценил угрозы для Ростовской области от Украины
Сегодня, 14:03
На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно
Сегодня, 06:50