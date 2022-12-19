По словам собеседника, дельфины регулярно приплывают в водоемы Ростовской области. И хотя дельфинов сложно назвать постоянными гостями, например, в реке Дон, увидеть их можно часто.
«Если бы дельфины у нас массово умирали, они попросту не приплывали бы сюда. Ведь для того, чтобы добраться, например, до Дона, дельфину надо пройти всю дельту - весь Таганрогский залив», - отмечает Алексей Тихонов.
Напомним, что в середине декабря местные жители обнаружили на берегу Таганрогского залива мертвого дельфина. Люди отметили, что подобных случаев гибели дельфинов становится все больше и больше.
Однако эксперт констатирует, что единичные случаи гибели дельфинов не должны быть поводом для паники.
«Отравиться водой он явно не мог. Когда в воде токсины — весь берег усыпан мертвой рыбой. Поэтому причины гибели дельфина заключаются совсем в ином. Он мог умереть из-за возраста или болезни. Мог травмироваться, или же не смог нормально питаться», - подчеркивает зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что труп дельфина на берегу Таганрогского залива был обнаружен и в ноябре 2022 года.