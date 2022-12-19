«Отравиться водой он явно не мог. Когда в воде токсины — весь берег усыпан мертвой рыбой. Поэтому причины гибели дельфина заключаются совсем в ином. Он мог умереть из-за возраста или болезни. Мог травмироваться, или же не смог нормально питаться», - подчеркивает зоолог.