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Акции дорожной компании продают власти в Ростовской области за 391 млн рублей

Сегодня, 08:05
Фото: offutt.af.mil/CCo / wikimedia.org
Акции дорожной компании продают власти в Ростовской области за 391 млн рублей
В Ростовской области выставили на аукцион акции «Октябрьского дорожного ремонтно-строительного управления», сообщили в правительстве региона.

Аукцион состоится 20 января в 11 часов. Всего хотят продать 161 тысячу акций, номинальная стоимость одной составляет тысячу рублей. 

Начальная цена достигает 391,1 тысячи рублей, а один шаг аукциона превышает 19,5 миллиона рублей. Обременение акций отсутствует.

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Находится организация в поселке Каменоломни, на улице Восточная, 3. Она занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Всего в управлении числятся 153 сотрудника. Продавцом выступает Минимущество региона. 

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