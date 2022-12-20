Аукцион состоится 20 января в 11 часов. Всего хотят продать 161 тысячу акций, номинальная стоимость одной составляет тысячу рублей.
Начальная цена достигает 391,1 тысячи рублей, а один шаг аукциона превышает 19,5 миллиона рублей. Обременение акций отсутствует.
Находится организация в поселке Каменоломни, на улице Восточная, 3. Она занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.
Всего в управлении числятся 153 сотрудника. Продавцом выступает Минимущество региона.
Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.