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Астролог рассказала, чего жителям Ростова стоит опасаться в 2023 году

Сегодня, 15:16
Фото: Shai Asor/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Астролог рассказала, как счастливо прожить в Новом 2023 году
В Новом 2023 году ростовчанам следует не пренебрегать мерами безопасности, и избегать экстремальных развлечений, сообщила RostovGazeta ростовский астролог Ариана Веда.

По словам астролога, королем Нового 2023 года будет Кету. В ведической астрологии Кету — это воображаемая планета, которую еще называют «хвостом дракона».

«Безголовый демон Кету несет трансформации, риски, опасности и кризисы. В этот год вероятность непредсказуемого исхода увеличивается. Поэтому лучше избегать экстремальных и рискованных развлечений. Нужно проявлять осторожность и не пренебрегать мерами безопасности», - отмечает Ариана Веда.

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Астролог добавляет, что энергия года Кету придаст людям импульс к самоисследованию и внутренней работе над страхами, травмами и бессознательными программами.

«Поэтому значительно повысится интерес к психологии», — резюмирует собеседница. 

Ранее, со ссылкой на слова астролога, RostovGazetа выясняла, стоит ли ждать ограничений из-за коронавируса. 

 

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