«Безголовый демон Кету несет трансформации, риски, опасности и кризисы. В этот год вероятность непредсказуемого исхода увеличивается. Поэтому лучше избегать экстремальных и рискованных развлечений. Нужно проявлять осторожность и не пренебрегать мерами безопасности», - отмечает Ариана Веда.