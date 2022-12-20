По словам астролога, королем Нового 2023 года будет Кету. В ведической астрологии Кету — это воображаемая планета, которую еще называют «хвостом дракона».
«Безголовый демон Кету несет трансформации, риски, опасности и кризисы. В этот год вероятность непредсказуемого исхода увеличивается. Поэтому лучше избегать экстремальных и рискованных развлечений. Нужно проявлять осторожность и не пренебрегать мерами безопасности», - отмечает Ариана Веда.
Астролог добавляет, что энергия года Кету придаст людям импульс к самоисследованию и внутренней работе над страхами, травмами и бессознательными программами.
«Поэтому значительно повысится интерес к психологии», — резюмирует собеседница.
Ранее, со ссылкой на слова астролога, RostovGazetа выясняла, стоит ли ждать ограничений из-за коронавируса.