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Более 3,5 тысяч правоохранителей будут поддерживать безопасность на Дону в Новый год

Сегодня, 12:51
Фото: rostov-gorod.ru
Более 3,5 тысяч правоохранителей будут поддерживать безопасность на Дону в Новый год
В Ростовской области за правопорядком в новогодние праздники будут следить более 3,5 тысяч сотрудников ОВД, Росгвардии и дружинников, об этом сообщили в донском правительстве.

Во вторник, 20 декабря, на заседании оперштаба МВД по профилактике правонарушений замгубернатора Михаил Корнеев объявил, что в Ростовской области в новогодние праздники за соблюдением порядка и безопасностью будут следить более 3,5 тысячи человек. 

Всего в новогодние праздники проведут больше тысячи разных мероприятий, 50 из них — 31 декабря. Для этого к охране общественного порядка и дончан задействует несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел, силовиков, а также представителей общественных объединений, заботящихся о безопасности населения. Вместе с ними собираются дежурить более 150 нарядом ДПС ГИБДД. 

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Михаил Корнеев добавил, что уже сейчас на улицах выставили дополнительные наряды полиции, а в ближайшее время на административных границах Ростовской области установят заградительные посты с нарядами ДПС ГИБДД. 

Ранее власти объявили о планах по вводу в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы, которая позволит сократить количество ДТП и отслеживать ЧС.

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