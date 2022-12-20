Во вторник, 20 декабря, на заседании оперштаба МВД по профилактике правонарушений замгубернатора Михаил Корнеев объявил, что в Ростовской области в новогодние праздники за соблюдением порядка и безопасностью будут следить более 3,5 тысячи человек.
Всего в новогодние праздники проведут больше тысячи разных мероприятий, 50 из них — 31 декабря. Для этого к охране общественного порядка и дончан задействует несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел, силовиков, а также представителей общественных объединений, заботящихся о безопасности населения. Вместе с ними собираются дежурить более 150 нарядом ДПС ГИБДД.
Михаил Корнеев добавил, что уже сейчас на улицах выставили дополнительные наряды полиции, а в ближайшее время на административных границах Ростовской области установят заградительные посты с нарядами ДПС ГИБДД.
Ранее власти объявили о планах по вводу в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы, которая позволит сократить количество ДТП и отслеживать ЧС.