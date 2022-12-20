Всего в новогодние праздники проведут больше тысячи разных мероприятий, 50 из них — 31 декабря. Для этого к охране общественного порядка и дончан задействует несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел, силовиков, а также представителей общественных объединений, заботящихся о безопасности населения. Вместе с ними собираются дежурить более 150 нарядом ДПС ГИБДД.